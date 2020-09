Il paradiso delle signore: ci siamo, da lunedì torna in onda! Anticipazioni (Di venerdì 4 settembre 2020) Tutti pronti, dunque? Lunedì 7 settembre alle 15,40 su Rai 1 torna a farci compagnia Il paradiso delle signore con i nuovissimi episodi.Leggi anche: Tempesta d’amore, Anticipazioni italiane: Annabelle in fuga e Paul in fin di vita!Dopo lo stop forzato dello scorso aprile causato dal Covid 19, la fiction daily ha ricominciato a girare il 30 giugno ed ora è pronta a rientrare sui teleschermi dell’ammiraglia Rai. Tecnicamente, assisteremo prima agli ultimi 25 episodi della stagione già in corso e poi passeremo senza alcuna interruzione a quelli della nuova annata: cosa succederà nelle puntate che andremo a vedere da ora in poi? Molto è già stato accennato in queste ultime settimane, ma il comunicato stampa ufficiale che annuncia il ritorno del ... Leggi su tvsoap

ChangeItalia : Il disastro ecologico che ha colpito #Mauritius continua a produrre devastanti effetti. Qui alcuni delfini morti a… - redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni Tutti pronti? Lunedì è vicino!!! - Adnkronos : Riparte 'il Paradiso delle Signore', baci sì ma a 'porte chiuse' - EdmondoRho : Il nuovo mondo sarà il paradiso delle #cleptocrazie: un articolo su #Linkiesta anticipa un nuovo libro-inchiesta di… - GianniSantor0 : Belle o brutte: non è più questo il punto delle canzoni di Tommaso Paradiso. La domanda a ogni uscita è: funzionerà… -