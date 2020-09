Il nuovo album di Samuele Bersani è Cinema Samuele, in uscita ad ottobre (Di venerdì 4 settembre 2020) Il nuovo album di Samuele Bersani si intitola Cinema Samuele e verrà rilasciato il 2 ottobre 2020 con Sony Music. L’artista annuncia il suo nuovo lavoro a 7 anni di distanza dall’ultimo progetto discografico di inediti, Nuvola Numero Nove. “Settembre porta con sé l’aria fresca di un inizio. O di un ritorno, di chi in realtà non se n’è andato troppo lontano. E oggi voglio che sia vostra la copertina del mio nuovo disco, in uscita tra poco meno di un mese”, ha anticipato Samuele Bersani nell’annunciare il nuovo disco. Ai fan ha detto di ... Leggi su optimagazine

RDS_official : Arriva #Tsunami: il nuovo singolo di @NaliOfficial che anticipa il nuovo album '#Nuda' - Radio1Rai : Il suo nuovo singolo, #Tsunami, in radio da qualche ora, anticipa l'album 'Nuda' ?? Alle 15.45 a #OndaSuOnda con… - rockolpoprock : Francesco Guccini, esce un nuovo album tributo: ci sono Mahmood, Emma e Levante - paperopaperoga : RT @silviagianatti: #tsunami anticipa #nuda il nuovo album e conferma i suoni di un Annalisa sempre più riconoscibile. Le sue canzoni suona… - Chilhon2016Lap : RT @francescacheeks: ???????? (Stato di Natura), il mio nuovo nuovo album, fuori ovunque: -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo album Rihanna e il nuovo album: Skylar Grey svela una canzone inedita Sky Tg24 LE INCHIESTE DE “LA STAMPA” Nessuno fermerà la musica: streaming e live per ricominciare a sognare

Niente come le storie di chi aveva puntato molto, se non tutto, su questa primavera/estate, spiega che cosa abbia significato la pandemia per il mondo della musica. Un terremoto, viene da dire, uno ts ...

Almanacco del 4 Settembre

A Milano il sole sorge alle 05:49 e tramonta alle 18:54 (ora solare) Page e Brin fondano Google: Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell’università di Stanford, fondano Google Inc. nel garage (aff ...

Niente come le storie di chi aveva puntato molto, se non tutto, su questa primavera/estate, spiega che cosa abbia significato la pandemia per il mondo della musica. Un terremoto, viene da dire, uno ts ...A Milano il sole sorge alle 05:49 e tramonta alle 18:54 (ora solare) Page e Brin fondano Google: Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell’università di Stanford, fondano Google Inc. nel garage (aff ...