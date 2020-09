Il movimento Whistel-blower. La Resistenza Cinese contro il PCC e la sua guerra per schiavizzare il mondo (Di venerdì 4 settembre 2020) Riceviamo in questi giorni un messaggio da un nostro amico Cinese che vive all’estero. “Il partito comunista Cinese (PCC) sta facendo le cose come Hitler, come la seconda guerra mondiale, adesso a Hong Kong stanno facendo un disastro con la nuova legge per la Sicurezza Nazionale, la gente che sta facendo manifestazioni per protestare per la libertà e la democrazia, la dignità…la gente sarà arrestata. Se tutto il mondo non saprà la verità sul regime maligno del PCC, il mondo diventerà come Hong Kong. I cinesi in tutto il mondo che non hanno perso la capacità di pensiero unico stanno facendo qualcosa perché tutto il mondo possa sapere la verità su covid-19, che non viene dalla natura ma ... Leggi su databaseitalia

