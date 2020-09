“Il ministro della Speranza, Salute”. La gaffe della conduttrice del Tg1 diventa virale (Di venerdì 4 settembre 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza è diventato il “ministro della Speranza”. È la gaffe in cui è incappata una conduttrice del Tg1 mercoledì 2 settembre, mentre stava dando la notizia dell’informativa alla Camera sul coronavirus tenuta appunto dal ministro della Salute alla Camera. Lanciando il servizio, la mezzobusto cita una frase pronunciate dall’esponente di Leu a Montecitorio e chiosa: “Ha detto alla Camera il ministro della Speranza, Salute“, salvo poi correggersi in corsa. L’errore non è ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : Come collegare la Sicilia e la Calabria? Per il ministro dei trasporti, la priorità è 'la pista ciclabile'.........… - matteosalvinimi : Mentre nel resto d’Europa le scuole stanno ripartendo, in Italia non si sa ancora a che ora si entra, a che ora si… - sscnapoli : Gennaro Gattuso smentisce categoricamente di aver parlato con il Ministro Costa della riapertura degli stadi - medicojunghiano : RT @giuseppeguari17: @medicojunghiano @CBorneoSindaco @carlo_magnani @MimmoRX @mimmogresia Si tratta forse di Albino Pierro ? Amazing ! Il… - Ilsognatore13 : RT @matteosalvinimi: Come collegare la Sicilia e la Calabria? Per il ministro dei trasporti, la priorità è 'la pista ciclabile'...........… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il ministro Germania: ministro Altmaier, 'nel 2020 pil verso -5,8%' Affaritaliani.it