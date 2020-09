Il medico competente: compiti e obblighi nella sorveglianza sanitaria (Di venerdì 4 settembre 2020) Il medico competente è una figura molto importante nella gestione e sicurezza nei luoghi di lavoro. In questo articolo vedremo chi può nominare il medico competente, quali sono i suoi compiti e che funzione ha nella sorveglianza sanitaria. medico competente: definizione e requisiti Il medico competente è una figura importante per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Infatti, è responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale intervenendo a fianco del datore di lavoro e dei responsabili e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il medico competente, chiamato prima ... Leggi su notizieora

