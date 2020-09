Il documentario su Rihanna su Prime Video nell’estate 2021: “In ritardo perché sta lavorando a nuova musica” (Di venerdì 4 settembre 2020) La scorsa primavera Amazon Prime ha annunciato l’arrivo in catalogo di un documentario su Rihanna, un progetto affidato al regista Peter Berg che racconta gli ultimi anni della vita della popstar barbadiana divisa tra musica, imprenditoria e filantropia. Atteso da molto tempo, il documentario su Rihanna non è ancora uscito perché è un continuo work in progress, che viene aggiornato per includere tutte le novità sulle molteplici attività in cui la cantautrice è impegnata: oltre alla lavorazione del nuovo album di inediti, il nono della sua carriera, negli ultimi anni Riri ha creato un marchio di lusso lanciando collezioni di moda e cosmesi, oltre a continuare ad impegnarsi con la sua fondazione benefica in numerose iniziative nei Paesi più poveri ... Leggi su optimagazine

25e82c1a95c1496 : RT @Ri_Ghetto: Rendiamoci conto che Rihanna fa uscire prima un documentario che l’album - quemacontece : Nasci pronta! - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Rendiamoci conto che Rihanna fa uscire prima un documentario che l’album - Ri_Ghetto : Rendiamoci conto che Rihanna fa uscire prima un documentario che l’album - xrobyin : @ Rihanna io spero che nel documentario ci spieghi anche il processo creativo dietro l’album se mai uscirà -

Ultime Notizie dalla rete : documentario Rihanna Rihanna e Amazon Prime: svelata la data d'uscita del documentario sull'icona pop Everyeye Cinema Rihanna e Amazon Prime: svelata la data d'uscita del documentario sull'icona pop

Sono passati solo pochi mesi dall'annuncio dell'accordo milionario tra Rihanna e i Prime Studios e adesso la data d'uscita del documentario che scaverà nella vita privata e professionale della star è ...

Sono passati solo pochi mesi dall'annuncio dell'accordo milionario tra Rihanna e i Prime Studios e adesso la data d'uscita del documentario che scaverà nella vita privata e professionale della star è ...