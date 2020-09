“Il Covid non esiste, liberiamo l’Italia”. Negazionisti, antivaccinisti e neofascisti in piazza a Roma (Di venerdì 4 settembre 2020) “Il Covid è una truffa, liberiamo l’Italia”. E’ questo uno degli slogan che animerà la manifestazione di domani, sabato 5 settembre, in programma a Roma. I protagonisti di questa giornata di protesta sono i seguaci delle teorie del complotto, ma anche gli antivaccinisti, spalleggiati da neofascisti e destre estreme. Tutti uniti per combattere quella che … L'articolo “Il Covid non esiste, liberiamo l’Italia”. Negazionisti, antivaccinisti e neofascisti in piazza a Roma NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

stanzaselvaggia : Secondo me Berlusconi ha la prostatite ma dice di avere il Covid. - ladyonorato : In Costa Smeralda il governo ha fatto eseguire 1000 tamponi agli operatori turistici: TUTTI risultati NEGATIVI. Ora… - nzingaretti : Non è vero che non c'è più il #Covid. È una stupidaggine. Sono stati dati dei messaggi sbagliati. È una follia all… - claudeger55 : @FabioQuellaltro Hai ragione, chiedo scusa a tutti. Il mila si è incastrato nello smartphone 102 mila morti e passa… - agasso_domenico : Post Covid, il #Papa agli economisti: servono ecologia, creatività e investimenti per i giovani @vatican_it… -

