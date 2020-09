Il contagio cresce in Europa: la Francia conta 9mila nuovi casi Covid, la Spagna supera quota 4500 (Di venerdì 4 settembre 2020) Record di quasi 9.000 casi di positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Francia, 8.975 secondo quanto rende noto la Direzione generale della Sanità. Aumenta leggermente il numero dei ricoverati (+28, a 4.671) e quello dei pazienti in rianimazione (+9 a 473).contagi in crescita anche in Spagna, dove il ministero della Salute ha notificato 4.503 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, rispetto ai 3.607 di giovedì. Lo riferisce La Vanguardia. La quota maggiore dei nuovi contagi, 1.462, sono stati registrati a Madrid. Sono 256 i morti durante l’ultima settimana. Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : contagio cresce Il contagio cresce in Europa: la Francia conta 9mila nuovi casi Covid, la Spagna supera quota 4500 L'HuffPost Coronavirus, aumentano ricoveri in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 04 SET - Cresce il numero complessivo dei ricoverati con Coronavirus Piemonte: + 18, come riporta il bollettino quotidiano dell'Unità di crisi regionale. Il totale è ora di 110, ma re ...

Brasile: coronavirus, governo stanzia 396,7 milioni per tracciare e monitorare contagi (2)

Brasilia, 04 set 19:03 - (Agenzia Nova) - Sono almeno 124.614 i morti per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile, 834 in più rispetto al numero di decessi registrati nelle ...

