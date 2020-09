Il clima tropicale richiama i pappagalli verdi nelle campagne della Puglia (Di venerdì 4 settembre 2020) AGI - Scenari tropicali per l'invasione dei pappagalli verdi che si nutrono di frutta e soprattutto di mandorle, con gravi danni sulla produzione in provincia di Bari in un anno in cui già il prodotto è ridotto ai minimi termini a causa del clima pazzo, per cui Coldiretti Puglia ha chiesto all'Assessorato all'Agricoltura regionale di prevedere un piano di contenimento e controllo dei parrocchetti verdi, di concerto con l'ISPRA. “Le campagne sono divenute l'Eldorado di frutta e mandorle per i pappagalli che evidentemente si sono adattati perfettamente al microclima pugliese - denuncia Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia - prediligono soprattutto le mandorle, dimostrando una straordinaria ... Leggi su agi

Agenzia_Italia : Il clima tropicale richiama i pappagalli verdi nelle campagne della Puglia, colture a rischio - Fusillide : RT @Agenzia_Italia: Il clima tropicale richiama i pappagalli verdi nelle campagne della Puglia, colture a rischio - mau13_mau : RT @Agenzia_Italia: Il clima tropicale richiama i pappagalli verdi nelle campagne della Puglia, colture a rischio - Alfonso0070 : RT @Agenzia_Italia: Il clima tropicale richiama i pappagalli verdi nelle campagne della Puglia, colture a rischio - ctoniarch : RT @Agenzia_Italia: Il clima tropicale richiama i pappagalli verdi nelle campagne della Puglia, colture a rischio -