Il clima tropicale richiama i pappagalli verdi nelle campagne della Puglia, colture a rischio (Di venerdì 4 settembre 2020) Scenari tropicali per l'invasione dei pappagalli verdi che si nutrono di frutta e soprattutto di mandorle, con gravi danni sulla produzione in provincia di Bari in un anno in cui già il prodotto è ridotto ai minimi termini a causa del clima pazzo, per cui Coldiretti Puglia ha chiesto all'Assessorato all'Agricoltura regionale di prevedere un piano di contenimento e controllo dei parrocchetti verdi, di concerto con l'ISPRA. “Le campagne sono divenute l'Eldorado di frutta e mandorle per i pappagalli che evidentemente si sono adattati perfettamente al microclima pugliese - denuncia Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia - prediligono soprattutto le mandorle, dimostrando una straordinaria abilità nel beccare e rompere il guscio, ... Leggi su agi

