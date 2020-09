Il candidato sindaco del giorno – Simone Aglietti – Ariccia (Roma) (Di venerdì 4 settembre 2020) • Nome e cognome Simone Aglietti • Quanti anni hai? 41 • Sei candidato sindaco di quale Comune? Ariccia (Roma) • Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita? Sono un imprenditore nel settore somministrazione e nel settore automotive, ho un bar, un’officina meccanica ed una rivendita auto. Sono il presidente di un club 4×4, con il quale organizzo viaggi avventura nel Centro Italia a titolo puramente sportivo senza profitto alcuno. Un’altra passione è la letteratura e ho in attivo diverse pubblicazioni. • Perchè hai deciso di candidarti e perchè con il MoVimento 5 Stelle? Sono stato l’organizzatore del primo V-Day ad Ariccia, quello del Parlamento pulito. Ho sempre sognato un’Italia diversa, ... Leggi su ilblogdellestelle

