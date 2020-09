Il candidato sindaco del giorno – Silvio Fumagalli – Lecco (Di venerdì 4 settembre 2020) • Nome e cognome Silvio Fumagalli • Quanti anni hai? 29 • Sei candidato sindaco di quale Comune? Lecco • Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita? Ho studiato all’università (Bicocca prima e Cattolica poi) scienze statistiche e ho trovato un lavoro coerente con gli studi: sono un analista statistico in una multinazionale di consulenza, specializzata in ambito farmaceutico. Svolgo prevalentemente analisi di mercato e modellistica avanzata per stime e previsioni. • Perchè hai deciso di candidarti e perchè con il MoVimento 5 Stelle? Ho deciso di candidarmi e l’ho fatto con il MoVimento 5 Stelle perché, come moltissimi, sono rimasto deluso dalla situazione che abbiamo ereditato dalla “vecchia” classe politica e ho deciso di ... Leggi su ilblogdellestelle

