Il Buongiorno di Gigi D’Alessio per Napoli con tanti duetti e un evento al San Paolo (Di venerdì 4 settembre 2020) Esce oggi Buongiorno di Gigi D’Alessio, il nuovo album dell’artista campano realizzato per Napoli e con Napoli. Il sogno per il futuro non poteva quindi che essere legato, anche questo, alla città di Napoli. Gigi D’Alessio vorrebbe portare Buongiorno allo Stadio San Paolo per un grande evento in compagnia di tutti gli artisti che hanno preso parte al progetto. Non ci sono solo Clementino, J-Ax, Shalbo, i Boomdabash e Rocco Hunt ma anche tanti giovanissimi artisti della scena urban. In Buongiorno c’è tutta Napoli in una serie di successi riletti e collaborazioni, tra le quali la nuova versione di Como Suena El Corazon feat. Clementino, singolo ... Leggi su optimagazine

