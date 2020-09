Il bollettino medico di Berlusconi, Zangrillo: «A rischio per età e patologie pregresse, ma situazione confortante» (Di sabato 5 settembre 2020) L’ex premier «non è intubato e respira autonomamente. Siamo in una situazione di tranquilla osservazione». L’umore però «non è dei migliori» Leggi su corriere

