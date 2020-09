Il Barolo punta a ridurre l’impatto dei trasporti di vino (Di venerdì 4 settembre 2020) Innovativo progetto che punta sulla sostenibilità ambientale della movimentazione dei vini e organizza una rete logistica per la vendita diretta internazionale. Ottimizzare i flussi dei trasporti di vino nell’area Unesco, rendere il territorio più vivibile per i cittadini e più godibile per i turisti, ridurre l’impatto del traffico e delle emissioni in atmosfera e, attraverso un hub logistico, agevolare la vendita diretta a distanza anche attraverso l’e-commerce. Sono questi gli obiettivi del progetto messo a punto da Coldiretti Cuneo e Consorzio Barolo e presentato ai rappresentanti istituzionali e agli amministratori dei Comuni in cui muoverà i primi passi, con una sperimentazione che coinvolgerà una decina di produttori vitivinicoli. Il progetto ... Leggi su vinonews24

OLBIA. Dal vermentino al Barolo, arrivando fino ad Asti. Olbia e il Piemonte, la Gallura proiettata nell'empireo delle migliori Docg nazionali. Il vino rappresenta il simbolo della riscossa commercial ...

Come ogni altra filiera economica, anche quella del vino deve fare i conti con mesi difficili, in cui il crollo dei consumi fuori casa e del turismo hanno portato in molti casi ad un impellente bisogn ...

