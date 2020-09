Ignazio Boschetto de ‘Il Volo’ e Roberta Morise si sono riavvicinati? Le ultime novità (Di venerdì 4 settembre 2020) Risale a soli pochi giorni la notizia della rottura tra Ignazio Boschetto e Roberta Morise. Il tenore bolognese e la bella ex conduttrice de I fatti Vostri avevano intrapreso la loro conoscenza nel corso di quest’estate e a far trapelare lo scoop era stato il portale Dagospia. La Morise in effetti, dopo i rumor su un suo presunto flirt sempre smentito con Eros Ramazzotti, nelle ultime settimane è apparsa molto vicina al cantante del trio Il Volo. Tuttavia, di una separazione si era parlato a fine agosto quando Giornalettismo.com ha rivelato di una forte lite che aveva portato i due a mettere un punto alla loro relazione. Stando alle ultime indiscrezioni riportate sul nuovo numero del settimanale Chi, però, per Ignazio e ... Leggi su isaechia

In base ad alcuni rumors sembra che Roberta Morise e Ignazio Boschetto (leggi la sua biografia) abbiano intrapreso una relazione lo scorso luglio, salvo poi dirsi addio il mese successivo.

