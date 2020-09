"Ieri così, oggi è famosissima e amatissima in tv". Una foto-indovinello clamorosa: chi riesce a riconoscerla? | Guarda (Di venerdì 4 settembre 2020) Indovina, indovinello. Ma di chi si tratta? Andiamo per gradi. Un paio di gambe da capogiro manda in tilt la Rete. L'ultima foto di Cristiano Malgioglio sta facendo il giro del web. Ma non si ancora di chi si tratta. In tutto il mondo la foto sta conquistando le prime posizioni in tendenza social perché tutti sono incuriositi da questo scatto, pescato dal cassetto dei ricordi di Malgioglio. Che nemmeno sotto tortura parla. Non vuole svelare nulla. Spuntano solo dettagli: si tratterebbe di una foto di molti anni fa, lei - all'epoca un ragazza che si affacciava al mondo della televisione - oggi è una vera star. E' amatissima da tutti, con ascolti stratosferici in televisione. L'identikit sta mandano in tilt i fan di Malgy e non ... Leggi su liberoquotidiano

VAZN_ITALIA : Cribbio ecco cos'era il video che Marina stava guardando ieri sera... - AdolfHi04968218 : L'Europa muore noi comandamo moltissimi paesi legati alla UE tracolla o succede un caos e potremmo fare una rivoluz… - Andrea52684234 : RT @auroravitii: non ricordo cos’ho mangiato ieri sera a cena,ma ricordo ogni trauma che mi ha portato a diventare un vegetale insicuro sen… - maxeffe74 : O #Zangrillo non sa cos'è la febbre, che fino a ieri #Berlusconi affermava di avere, oppure non è vero che il suo i… - mrssdaddario : @saerastomalik uau raga come fate a ricordarvelo io non ricordo neanche cos'ho mangiato ieri AHHAHAHAHA -

Ultime Notizie dalla rete : Ieri così Matrimonio a Prima Vista USA, oggi 2 settembre 2020: cos’è, orario, canale quando vederlo, novità, repliche, streaming Italia Sera Temptation Island rinviato? Raffaella Mennoia: “Bisogna aspettare”

Ieri il popolare blog televisivo DavideMaggio.it ha rivelato che con tutta probabilità la prima puntata di Temptation Island verrà rimandata al 16 Settembre. Difatti pare che una coppia abbia già fatt ...

Libia, il ritorno di Fathi Bashagha che porta Tripoli verso la Turchia

L’unica cosa chiara nell’avanti-indietro del ministro dell’Interno libico Fathi Bashagha, l’altro giorno costretto dal premier Fayez al Serraj a dimettersi e ieri miracolosamente reintegrato, l’unica ...

Ieri il popolare blog televisivo DavideMaggio.it ha rivelato che con tutta probabilità la prima puntata di Temptation Island verrà rimandata al 16 Settembre. Difatti pare che una coppia abbia già fatt ...L’unica cosa chiara nell’avanti-indietro del ministro dell’Interno libico Fathi Bashagha, l’altro giorno costretto dal premier Fayez al Serraj a dimettersi e ieri miracolosamente reintegrato, l’unica ...