I positivi al Covid asintomatici non possono lavorare, nemmeno da casa: ecco perché (Di venerdì 4 settembre 2020) Nell’ultimo mese sono stati diagnosticati oltre 10mila positivi asintomatici , coloro che, pur avendo contratto il Covid, non presentano alcun sintomo. Ovviamente, una volta saputo l’esito del tampone, scatta l’obbligo di isolamento: ma durante la quarantena a casa è vietato lavorare, anche se il dipendente si sente bene. Il divieto è contenuto nei decreti Cura Italia e Rilancio. Inoltre, nel decreto Agosto, viene stabilito che anche chi rientra da vacanze in zone a rischio come Croazia, Spagna e Grecia deve restare in isolamento fino a che non si sottopone al tampone obbligatorio, e può uscire solo una volta ricevuto l’esito negativo. Anche in questo caso, il periodo di isolamento preventivo è equiparato alla malattia: non si può ... Leggi su ilfattoquotidiano

