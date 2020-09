I negazionisti del Covid scendono in piazza a Roma. Domani la manifestazione alla Bocca della verità. Attese circa 2mila persone (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo le manifestazioni di Berlino e in altri Stati europei, era più che chiaro che prima o poi i negazionisti del Covid si sarebbero visti anche in Italia. Purtroppo è proprio quello che accadrà Domani quando nella Capitale, per la precisione alle 16 davanti alla Bocca della Verità, si radunerà un gruppo di persone tra no vax e scettici dell’attuale pandemia. Può sembrare una burla di cattivo gusto ma la conferma è arrivata ieri dalla Questura secondo cui alla manifestazione sono previste almeno 2mila persone decise a chiedere la libertà di scelta sulle vaccinazioni, l’abolizione della legge Lorenzin ... Leggi su lanotiziagiornale

nzingaretti : Non è vero che non c'è più il #Covid. È una stupidaggine. Sono stati dati dei messaggi sbagliati. È una follia all… - Tg3web : Vasco Rossi contro i negazionisti del covid. Da settimane il cantautore polemizza sui social con chi nega la pandem… - MonicaCirinna : Domani negazionisti #COVID19 in piazza a Roma: unica parola per definirli è irresponsabili. Con loro ovviamente i n… - Giancar70336148 : RT @Yon_Yonson71: Il Covid per una persona di 84 anni che ha già avuto problemi di salute non è uno scherzo. Tutti giustamente preoccupati… - danielefc2010 : RT @nzingaretti: Non è vero che non c'è più il #Covid. È una stupidaggine. Sono stati dati dei messaggi sbagliati. È una follia allo stato… -