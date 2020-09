I luoghi emotivi che abita chi è costretto a emigrare (Di venerdì 4 settembre 2020) Si tratta sempre di sottrazione, di terra che letteralmente sparisce da sotto i piedi, si tratta di rinunciare a qualcosa, di fare a meno di affetti, di oggetti cari, di luoghi che abbiamo attraversato ogni giorno, di persone che abbiamo toccato. Si tratta di malinconia e di nostalgia.Sono questi i sentimenti e le questioni di chi è costretto a emigrare, diversi dalle ragioni, quelle riguardano il denaro, la fame, la speranza. Si lascia una luce si insegue un bagliore, non sempre si sceglie. Molti sarebbero restati, quasi tutti, viene da pensare. Una delle tre voci de Il sistema del tatto di Alejandra Costamagna (Edicola, 2020, traduzione di Maria Nicola), si chiama Nelida ed è emigrata dal Piemonte all’Argentina come molti altri nei primi decenni del Novecento.Nelida è stata imbarcata per scelta dai suoi ... Leggi su huffingtonpost

