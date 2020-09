I genitori che ritirano i figli da scuola per non rischiare la quarantena (e il lavoro) (Di venerdì 4 settembre 2020) I dirigenti scolastici di Treviso spiegano al Gazzettino che stanno assistendo a casi di genitori che ritirano dalla scuola i figli. Perché se venissero contagiati tutta la famiglia sarebbe costretta a rimanere in quarantena. E non possono più permetterselo; perderebbero l’attività o il lavoro con conseguenze economiche irrimediabili: Accade nella Marca, una provincia dov’è emerso anche il problema dei docenti “fragili”, insegnanti che hanno chiesto di poter continuare a praticare la didattica a distanza, al punto che una trentina di dirigenti scolastici ha voluto segnalare la situazione anche all’Ufficio scolastico regionale. Anche tra le famiglie, però, serpeggia la preoccupazione, come dimostra la testimonianza di due ... Leggi su nextquotidiano

LaityFamilyLife : #PapaFrancesco per la conversione ecologica dobbiamo lavorare sulla #tenerezza e capacità di accarezzare. Perché il… - GiuseppeConteIT : La tragica scomparsa delle due sorelle che erano in vacanza a Marina di Massa ci addolora profondamente. Una vacanz… - virginiaraggi : La morte delle due sorelline a Marina di Massa è una notizia che ci sconvolge e ci addolora profondamente. Tutta la… - Pinozzag1 : RT @Ghemon: Sapete se esiste il gruppo Facebook “Figli che chiedono ai genitori a che ora sono nati (trent’anni dopo) solo per calcolare l’… - aleseno : @AndreaAltana @LucaUxxx @KelleddaMurgia @matteograndi Non sai cosa si vede in giro. Ci sono giovani 'proletari' (ch… -