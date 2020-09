I consigli di Veronica Lario: 'Silvio segua le terapie e si affidi ai medici' (Di venerdì 4 settembre 2020) 'Auguri a Berlusconi e ai positivi curati da chi dice che il virus è estinto' 3 settembre 2020 Sono i figli a tenerla aggiornata sull'evolversi della situazione, sulle loro condizioni di salute e su ... Leggi su today

Today_it : I consigli di Veronica Lario: 'Silvio segua le terapie e si affidi ai medici' - __moonrise : RT @BiancaBerry88: Consigli per il prossimo lockdown: una puntata come questa di #techetechete, della durata di 3 ore, anche 2 volte a sett… - BiancaBerry88 : Consigli per il prossimo lockdown: una puntata come questa di #techetechete, della durata di 3 ore, anche 2 volte a… -

Ultime Notizie dalla rete : consigli Veronica I consigli di Veronica Lario: "Silvio segua le terapie e si affidi ai medici" Today.it E nel momento della paura rispunta Veronica: "Silvio, affidati ai medici"

Nel momento della difficoltà per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano con delle tracce di polmonite bilaterale in seguito al contagio da Coronavirus, torna a farsi sentire anche la ...

I consigli di Veronica Lario: "Silvio segua le terapie e si affidi ai medici"

Sono i figli a tenerla aggiornata sull'evolversi della situazione, sulle loro condizioni di salute e su quelle dell'ex marito Silvio Berlusconi, positivo al coronavirus e non asintomatico. Veronica La ...

Nel momento della difficoltà per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano con delle tracce di polmonite bilaterale in seguito al contagio da Coronavirus, torna a farsi sentire anche la ...Sono i figli a tenerla aggiornata sull'evolversi della situazione, sulle loro condizioni di salute e su quelle dell'ex marito Silvio Berlusconi, positivo al coronavirus e non asintomatico. Veronica La ...