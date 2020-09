I 5 stelle in Sicilia: “Conte valuti passo indietro Lamorgese”. M5s nazionale: “Confermiamo la fiducia nella ministra dell’Interno” (Di venerdì 4 settembre 2020) I deputati regionali del Movimento 5 stelle in Sicilia chiedono a Giuseppe Conte di valutare un passo indietro di Luciana Lamorgese. Ma dopo un’ora il Movimento 5 stelle, questa volta a livello nazionale, diffonde una nota per ribadire fiducia nei confronti della ministra dell’Interno. Sono sessanta minuti di corto circuito comunicativo quelli che vissuti dai vertici pentastellati tra Palermo e Roma. Posizioni opposte dopo la tragedia di Siculiana, dove un richiedente asilo, in fuga dal centro di accoglienza, è morto investito da un’automobile con tre poliziotti che sono rimasti feriti. Per questo motivo i deputati eletti dai 5 stelle all’Assemblea regionale Siciliana hanno diffuso un ... Leggi su ilfattoquotidiano

