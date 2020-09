Hearthstone: arriva La Biblioteca Proibita, che include una nuova avventura per giocatore singolo e molto altro! (Di venerdì 4 settembre 2020) A partire dall'8 settembre, ai giocatori di Hearthstone si sveleranno i segreti della Biblioteca Proibita, il nuovo aggiornamento che include l'avventura per giocatore singolo.Dall'8 settembre Ser Barov, Jandice Barov e la Guardiana Omu entrano in Battaglia appena in tempo per i gruppi per la Battaglia! Ora puoi invitare fino a sette giocatori nella tua lobby. Mettiti in coda per una Battaglia classificata con un gruppo di massimo quattro giocatori oppure ospita una partita privata da cinque a otto giocatori! Molla penna e calamaio e dacci dentro!Invece dal 15 dello stesso mese è tempo di tornare a scuola per l'eroe Mago di Hearthstone per eccellenza. Scopri di più su come Jaina Marefiero è diventata la potente Maga che tutti ... Leggi su eurogamer

