Hazard, il retroscena dal Belgio: il Real Madrid avrebbe speso per lui 160 milioni e non 100 (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Real Madrid avrebbe speso 160 milioni di euro e non circa 100 per portare Eden Hazard a vestire la camiseta blanca. Sarebbe questa l'indiscrezione che arriva dal Belgio e che viene riportata dal Mundo Deportivo e che sarebbe venuta alla luce a seguito di un tentativo di truffa subita dal primo club in carriera del calciatore.Hazard pagato 160 milionicaption id="attachment 828852" align="alignnone" width="594" Hazard (Getty images)/captionSecondo quanto si apprende dai media in Belgio Het Laatste Nieuws e La Dernière Heure, a seguito di un tentativo di truffa subito dal Tubize, primo club in cui ha militato Hazard, sarebbero venute a galla le vere cifre dell'affare che la ... Leggi su itasportpress

