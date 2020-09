Havertz lascia il ritiro della Germania per firmare con il Chelsea (Di venerdì 4 settembre 2020) ROMA - Kai Havertz , gioiello del calcio tedesco, ha lasciato il ritiro della Germania per firmare con il Chelsea . Il club inglese continua a fare spese folli sul mercato e al Bayer Leverkusen ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Havertz lascia il ritiro della Germania per firmare con il Chelsea: Il faraonico mercato dei Blues continua, al Bay… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Calciomercato #Chelsea, Kai #Havertz lascia il ritiro con la nazionale per volare a Londra. A confermare la trattat… - notice_com_ng : RT @CalcioPillole: #Calciomercato #Chelsea, Kai #Havertz lascia il ritiro con la nazionale per volare a Londra. A confermare la trattat… - CalcioPillole : #Calciomercato #Chelsea, Kai #Havertz lascia il ritiro con la nazionale per volare a Londra. A confermare la tr… -