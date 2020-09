“Ha il covid”. Coronavirus, il famoso attore (amatissimo dalle donne) è positivo al tampone (Di venerdì 4 settembre 2020) In tanti lo hanno criticato per aver accettato la parte sacra di Batman. Parliamo di Robert Pattinson che ha contratto il Coronavirus, a quanto sembra dai media statunitensi. Qualche ora fa è stata annunciata l’interruzione delle riprese del film The Batman, causata dalla presenza nella produzione di un caso positivo al test del Covid-19. Inizialmente non si sapeva proprio chi fosse la persona positiva al Coronavirus. Un insider al Daily Mail rivelava di non conoscere l’identità del membro della produzione, ma dichiarava di aver potuto constatare la confusione che si è creata sul set quando è arrivata la notizia. A confermare questa news è stato il comunicato ufficiale di Warner Bros, che annunciava appunto la presenza di un membro della produzione della pellicola positivo ... Leggi su caffeinamagazine

