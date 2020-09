Gwyneth Paltrow: il suo staff ha annusato la sua vagina per realizzare la candela? (Di venerdì 4 settembre 2020) Lo staff di Goop, il brand di Gwyneth Paltrow, potrebbe aver dovuto annusare la sua vagina per creare la famosa candela, stando a una controversa intervista. La vagina di Gwyneth Paltrow torna prepotentemente in scena e questa volta per via della dichiarazione di un membro dello staff di Goop, il brand di lifestyle creato dalla biondissima diva. Tutto è nato, nemmeno a dirlo, dalla famosa candela "This Smells Like My vagina", proprio quella lanciata da Gwyneth Paltrow sul mercato diversi mesi fa, già esaurita in fase di prevendita nonostante il costo non proprio modico (circa 70 dollari). La candela del desiderio era stata seguita a ruota ... Leggi su movieplayer

Lasciarsi male è passato di moda, adesso tutti tornano insieme e corrono a farsi fotografare

Ma quand’è che lasciarsi male è passato di moda? Quand’è che abbiamo deciso di rinunciare a tutto il repertorio di corna, piazzate, rancori? Sembra ieri che irridevamo Gwyneth Paltrow e il suo conscio ...

