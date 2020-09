Guendalina Tavassi Instagram, quanta salute! «Tesoro, come sei piena… che bontà!» (Di venerdì 4 settembre 2020) “Meraviglia delle meraviglie” Guendalina Tavassi: l’ultimo scatto Instagram dell’ex gieffina rigenera la vista, anche se – a sentire le malelingue – non sarebbe tutto oro ciò che luccica. Concorrente tra le più in vista dell’undicesima edizione del Grande Fratello, la Tavassi si è subito fatta notare all’occhio attento delle telecamere, mai abbandonate da allora grazie alle continue ospitate dalla D’Urso. Presenza costante dei salotti di Canale 5, Guendalina continua a suscitare interesse alimentandolo con ‘maestria’ anche grazie all’account Instagram. Leggi anche >> Annalisa Instagram foto in costume, “tsunami” travolgente: «Se è un sogno non ... Leggi su urbanpost

JustRiccard0 : accetto sponsorizzazioni di Fitvia solo da parte di Guendalina Tavassi e Tina Cipollari. - AnthonyCalienni : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello 11 (2011): il confronto in studio tra Guendalina Tavassi e Angelica Livraghi - Methamorphose30 : RT @ahoy_boy98: Tommaso Zorzi emana delle Guendalina Tavassi vibes pazzesche ?? #GFVIP - xpablossmile : RT @ahoy_boy98: Tommaso Zorzi emana delle Guendalina Tavassi vibes pazzesche ?? #GFVIP - iamiikaz : RT @ahoy_boy98: Tommaso Zorzi emana delle Guendalina Tavassi vibes pazzesche ?? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Guendalina Tavassi Guendalina Tavassi, in pigiama è ancora più sensuale – FOTO Yeslife Guendalina Tavassi mai così sexy: la foto manda in tilt i social

Guendalina Tavassi, l'ex gieffina dal carattere esplosivo e dal fisico prorompente, ha una schiera di ammiratori sui social. A conquistare gli utenti sono sia la sua naturale simpatia, che le sue line ...

La Lucarelli asfalta Federico Fashion Style, Parpiglia e gli altri: i dettagli

Selvaggia Lucarelli ha criticato via social i numerosi influencer che, dopo le vacanze in Sardegna, si sono sottoposti al tampone risultando positivi al Coronavirus e hanno utilizzato la malattia per ...

Guendalina Tavassi, l'ex gieffina dal carattere esplosivo e dal fisico prorompente, ha una schiera di ammiratori sui social. A conquistare gli utenti sono sia la sua naturale simpatia, che le sue line ...Selvaggia Lucarelli ha criticato via social i numerosi influencer che, dopo le vacanze in Sardegna, si sono sottoposti al tampone risultando positivi al Coronavirus e hanno utilizzato la malattia per ...