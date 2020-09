GTA ONLINE: Sbaraglia gli avversari nella serie di modalità Competizione al Diamond (Di venerdì 4 settembre 2020) Non devi forzare il caveau per guadagnare al Diamond questa settimana! Il casinò sarà il cuore dell’azione grazie alla serie di modalità Competizione al Diamond. I partecipanti riceveranno ricompense doppie in tutte le modalità della serie, e i vincitori di qualsiasi modalità riceveranno un omaggio irripetibile: 250.000 GTA$ entro sette giorni dalla vittoria. Come avevamo anticipato, i bonus di questa settimana sono basati sulle attività più giocate (Sfide e Incarichi del boss o dell’MC) nel fine settimana. Stavolta hanno vinto i boss, quindi preparati a darti al contrabbando. Le vendite di carichi speciali frutteranno il doppio delle ricompense per tutta la settimana. Se Gerald ti chiama, non lasciare squillare il telefono. ... Leggi su gamerbrain

yamada_tarou211 : RT @RockstarItalyIt: Guadagna 2X GTA$ & RP su tutte le modalità della serie Diamond Adversary questa settimana in #GTAOnline. Inoltre, Dop… - JohnM90GTA : RT @RockstarItalyIt: Guadagna 2X GTA$ & RP su tutte le modalità della serie Diamond Adversary questa settimana in #GTAOnline. Inoltre, Dop… - RockstarItalyIt : Guadagna 2X GTA$ & RP su tutte le modalità della serie Diamond Adversary questa settimana in #GTAOnline. Inoltre,… - GamingTalker : GTA Online, serie di modalità Competizione al Diamond, ricompense doppie e molto altro tra le novità della settiman… - IriathZhul : ahahah -

Ultime Notizie dalla rete : GTA ONLINE GTA Online, serie di modalità Competizione al Diamond, ricompense doppie e molto altro tra le novità della settimana GamingTalker GTA Online, serie di modalità Competizione al Diamond, ricompense doppie e molto altro tra le novità della settimana

Rockstar Games ha svelato le novità della settimana per GTA Online, la componente multiplayer online di Grand Theft Auto 5, che vediamo ora assieme. Per prima cosa, inizia la serie di modalità Competi ...

Giochi più venduti in Italia, Gta V si conferma leader (ma quante novità)

Altro giro e altri responsi. L’associazione IIDEA è nuovamente impegnata a darci una panoramica completa, indicativa e significativa su come i videogiocatori italiani spendono i proprio soldi per arri ...

Rockstar Games ha svelato le novità della settimana per GTA Online, la componente multiplayer online di Grand Theft Auto 5, che vediamo ora assieme. Per prima cosa, inizia la serie di modalità Competi ...Altro giro e altri responsi. L’associazione IIDEA è nuovamente impegnata a darci una panoramica completa, indicativa e significativa su come i videogiocatori italiani spendono i proprio soldi per arri ...