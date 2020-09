Green, competitività e coesione sociale: Macron presenta “France Relance” (Di venerdì 4 settembre 2020) (Teleborsa) – Nel pieno della pandemia – solo nelle scorse ore si sono registrati oltre 7000 casi – la Francia di Emmanuel Macron cala l’asso nella manica e mette sul piatto un maxi-piano di stimoli da 100 miliardi per rilanciare l’economia francese che sarà finanziato al 40% dal Recovery Fund dell’Unione europea. È, quello francese, “il piano più ampio presentato finora in Europa”, ha detto il Primo Ministro Jean Castex. Tre i pilastri sui quali poggerà il piano: transizione ecologica, voce alla quale sono stati destinati 30 miliardi (il 30%, come richiede l’Europa, su pressing di Parigi); competitività (35 miliardi); e coesione sociale (35 miliardi). Nessuno stimolo – come nel caso tedesco – del potere ... Leggi su quifinanza

