“Grazie papà!”. Vasco Rossi e il figlio Lorenzo: la rarissima foto di famiglia conquista tutti (Di venerdì 4 settembre 2020) ”La fortuna non è avere Vasco Rossi come padre. La fortuna è avere avuto un padre che nonostante la sua vita da rock star, nonostante abbia avuto un figlio di certo non ‘cercato’ e con una splendida famiglia composta da Laura e Luca, è riuscito a non farmi mancare nulla da quando è entrato nella mia vita, di prepotenza, a 16 anni. O io nella sua”. Così Vasco Rossi su Instagram posta la dedica di uno dei due suoi tre figli, Lorenzo, 34 anni, in occasione della festa del papà accompagnata da una foto che li ritrae insieme, sorridenti, qualche anno fa. “Quando non avevo consapevolezze, non avevo certezze, non avevo una famiglia – scrive Lorenzo ... Leggi su caffeinamagazine

