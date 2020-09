Grande Fratello Vip: salta la conferenza stampa causa coronavirus (Di venerdì 4 settembre 2020) Niente conferenza stampa nella Casa, appuntamento imperdibile degli ultimi anni Grande Fratello Vip: salta la conferenza stampa per coronavirus Ogni anno qualche giorno prima dell’inizio del Grande Fratello Vip nella Casa di Cinecittà si svolgeva la conferenza stampa. All’evento partecipavano il conduttore, gli opinionisti, gli autori e tutti i giornalisti e i curatori delle pagine di spettacolo e gossip del web. Dopo la presentazione dell’edizione e del cast, dopo le domande di rito c’era di consuetudine il giro della Casa e un ricco buffet. Inutile dire che questa occasione, se svolta, avrebbe creato un pericoloso assembramento che in questo periodo ... Leggi su kontrokultura

