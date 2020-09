GP Italia: Mercedes vola nelle libere di Monza, Ferrari in lotta nel gruppo (Di venerdì 4 settembre 2020) In un fine settimana condizionato dalla prima vera uscita senza ‘party mode’, in attesa di verificare l’effettivo impatto in qualifica, la Mercedes si presenta nel miglior modo possibile al Gran Premio d’Italia piazzando prima Valtteri Bottas poi Lewis Hamilton al vertice della classifica tempi. Nella mattinata, infatti, è il finlandese a comandare le operazioni in 1’20″703 con appena due decimi di vantaggio sul compagno di squadra. Ma nel pomeriggio, nella vera simulazione di qualifica, spicca il britannico che chiude il miglior giro fermando il cronometro sull’1’20″192 restituendo a sua volta due decimi a Bottas. Dietro, invece, la bagarre con Max Verstappen, primo sfidante di Hamilton per il titolo, che sgomita in mezzo alle McLaren e Alpha Tauri. Per l’olandese quinto tempo sia ... Leggi su sportface

