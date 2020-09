Gp Italia Fp2, Hamilton fa pretattica: "Penso che saremo vicini con diverse macchine" (Di venerdì 4 settembre 2020) Lewis Hamilton ha chiuso al vertice le prove libere 2 del Gran Premio d'Italia, e già pregusta la vittoria numero 90 della carriera, quella che potrebbe arrivare se domenica chiudesse davanti a tutti ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

SkySportF1 : .@LewisHamilton è SPAVENTOSO! (-40' ?? #FP2) Dal terzo al 12° sono tutti in mezzo secondo Il LIVE ?… - AleRanaF1 : #F1 #FUnoAT #ItalianGp ???? Gp Italia 2020-FP2: Leclerc torna in Top Ten, Vettel non è lontano… - FUnoAT : #F1 #FUnoAT #ItalianGp ???? Gp Italia 2020-FP2: Leclerc torna in Top Ten, Vettel non è lontano… - f1orbit : ???? Gp Italia 2020-FP2: Leclerc torna in Top Ten, Vettel non è lontano... Si è conclusa la seconda sessione di prov… - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | GP Italia 2020– Sintesi FP2: Hamilton vola nel venerdì di Monza #F1inGenerale -