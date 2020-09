GP Italia, Binotto: "Spa ha dimostrato punti deboli SF1000, weekend difficile" (Di venerdì 4 settembre 2020) ROMA - ' Spa ha dimostrato i punti deboli di questa macchina, dal motore all'efficienza aerodinamica. Avremmo potuto fare un po' meglio ma non troppo. Questa è una pista diversa, le curve sono meno ... Leggi su corrieredellosport

MovArturo_FdP : RT @rgm_magi: La #Ferrari di quest'anno è l'esatta fotografia dell'#Italia: spompata, senza guida, con piloti demoralizzati e quasi 60 mili… - revue2presse : IL TEMPO - revue2presse : IL MESSAGGERO - rgm_magi : La #Ferrari di quest'anno è l'esatta fotografia dell'#Italia: spompata, senza guida, con piloti demoralizzati e qua… - marcobardazzi : Nel weekend del GP d’Italia, bella intervista di Mattia Binotto al @Corriere sul futuro di @ScuderiaFerrari. Merita… -

ROMA - "Spa ha dimostrato i punti deboli di questa macchina, dal motore all'efficienza aerodinamica. Avremmo potuto fare un po' meglio ma non troppo. Questa è una pista diversa, le curve sono meno dif ...