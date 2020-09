Governo, sale la tensione: oggi al Senato la prova sul decreto semplificazioni (Di venerdì 4 settembre 2020) 'Il gruppo del M5s sono schierati compatti per il sì', assicura il capogruppo del Movimento Perilli, dopo la scossa alla Camera sul decreto Covid. Mentre il Pd resta diviso Leggi su tg.la7

fatuciuccio : @GabrieleFrangi1 @CalaminiciM I 5s scendono e il PD sale A dimostrare che una parte è recuperabile Importante per c… - maurizi40601205 : @LegaSalvini Come sempre se vogliono restare al governo lo faranno! Perché da anni, salgono sempre loro! Perché le… - Ciro24048473 : RT @Ciro24048473: @nzingaretti A VOI COMUNISTI VI DEVONO FARE UNA STATUA DI SALE... SOLO RETORICA...400 E PASSA MAFIOSI ASSASSINI LIBERI GR… - Ciro24048473 : @nzingaretti A VOI COMUNISTI VI DEVONO FARE UNA STATUA DI SALE... SOLO RETORICA...400 E PASSA MAFIOSI ASSASSINI LIB… - Rinaldino59 : @AMorelliMilano Mi puoi dire che spiegazioni e a che domande deve rispondere il governo? A voi basta urlare e denun… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo sale

TG La7

"Il gruppo del M5s sono schierati compatti per il sì", assicura il capogruppo del Movimento Perilli, dopo la scossa alla Camera su un emendamento del decreto Covid. Mentre il Pd resta diviso ...AGI - Si tiene oggi nel siderurgico ArcelorMittal, ex Ilva, di Taranto il primo dei due scioperi indetti da Fim, Fiom e Uilm per contestare le modifiche all’organizzazione del lavoro decise dall’azien ...