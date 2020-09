Governo, divisioni interne: il M5s rischia di perdere 30 parlamentari (Di venerdì 4 settembre 2020) Governo rischia di perdere nuovi pezzi. La maggioranza è traballante. Nella giornata di ieri decisivo il soccorso delle opposizioni che, assente in gran parte alla Camera sul Dl Covid, non mette nei guai la legislatura. Nel frattempo nuovi malumori nel Movimento Cinque Stelle: una trentina di parlamentari minacciano la scissione in vista di un nuovo voto sulla Piattaforma Rousseau. Il nodo da sciogliere è quello sul nuovo capo politico. Governo, problemi di tenuta? Ieri alla Camera la maggioranza ha rischiato grosso. Il Dl Covid è passato con 219 voti a favore, contro i 126 contrari. Numeri positivi grazie all’assenza delle opposizioni Aula. In caso sarebbe andata sotto. Oggi, come sottolinea il Messaggero, si rischia uno scenario simile ... Leggi su newspad

