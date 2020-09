Globoesporte: Cavani, il Gremio smentisce (Di sabato 5 settembre 2020) Contattata da Globoesporte, la dirigenza del Gremio ha appena smentito la presunta trattativa con l’attaccante Edison Cavani, attualmente svincolato. L’indiscrezione era stata lanciata da un giornalista argentino, Sebastian Srur di Radio Continental, che assicurava un accordo tra il Gremio e l’attaccante uruguaiano, con le firme attese per lunedì. Indiscrezione prontamente smentita dal club brasiliano, che afferma di non aver mai contattato Cavani: “E’ un giocatore costoso e ha ancora mercato in Europa”, le parole di Paolo Luz, vice presidente del Gremio. Foto: L’Equipe L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

