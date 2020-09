Giuseppe Zeno e Margareth Madè genitori: è nata Beatrice, la foto su Instagram (Di venerdì 4 settembre 2020) Giuseppe Zeno e Margareth Madè sono diventati di nuovo genitori. L’attore ha annunciato la nascita del secondo figlio della coppia su Instagram con un post dolcissimo in cui la Madè stringe fra le braccia la piccola Beatrice poco dopo il parto. “Io penso di vedere qualcosa di più profondo – ha scritto Zeno commentando lo scatto -, più infinito, più eterno dell’oceano nell’espressione degli occhi di un bambino piccolo quando si sveglia alla mattina e mormora o ride perché vede il sole splendere sulla sua culla. (Vincent Van Gogh). E io che ti vedo arrivare, Beatrice, capisco perché son nato. Benvenuta Beatrice. Margareth ... Leggi su dilei

