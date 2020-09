Giuseppe Zeno e Margareth Madè di nuovo genitori: è nata Beatrice (Di venerdì 4 settembre 2020) Giuseppe Zeno e Margareth Madè sono diventati di nuovo genitori. L’attrice siciliana e il marito hanno dato il benvenuto alla seconda figlia, un’altra bambina che hanno chiamato Beatrice. A dare l’annuncio è stato l’attore napoletano, condividendo una bella foto della moglie e della nuova arrivata. Leggi su vanityfair

GossipItalia3 : Giuseppe Zeno papà per la seconda volta, Margareth Madè ha partorito: la foto su Instagram #gossipitalianews - _elisaurita : Giuseppe Zeno è diventato papà e niente beate le figlie e la moglie - imironicc : Giuseppe Zeno è diventato padre???? Ma tutti che diventano genitori quest'anno, ma che è?? - Federic01996 : RT @CinguettaTV: Continuano a Vicenza le riprese della nuova fiction mediaset LUCE DEI TUOI OCCHI con Anna Valle e Giuseppe Zeno. #Mediase… - CinguettaTV : Continuano a Vicenza le riprese della nuova fiction mediaset LUCE DEI TUOI OCCHI con Anna Valle e Giuseppe Zeno.… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Zeno

Giuseppe Zeno e Margareth Madè sono diventata genitori per la seconda volta: la dedica alla piccola Beatrice e alla moglie dell’attore. Giuseppe Zeno e Margareth Made sono diventati genitori per la se ...L’amatissimo attore diventa papà: “Benvenuta Beatrice”, l’annuncio da brividi arriva sul suo profilo social. L’amatissimo attore diventa papà: “Benvenuta Beatrice”, l’annuncio da brividi arriva sui so ...