Giulia De Lellis sul red carpet a Venezia fa la diva (Di venerdì 4 settembre 2020) Giulia De Lellis racconta la sua giornata a Venezia e infine calca il red carpet con aria intrigante e maliziosa catturando tutti gli sguardi, conquista il Lido di Venezia con il suo fare da diva. In versione single si aggira tra i flash regalando sorrisi sornioni. E infatti Giulia a Venezia ha calcato la passerella della Mostra del Cinema da sola, ma sorridente e più bella che mai. “Avete reso la mia pelle e il mio sguardo incredibili, nonostante le mie imperfezioni” scrive l’influencer ringraziando gli assistenti al make-up. Solo pochi giorni fa mostrava ai follower la sua acne e ora eccola splendente davanti ai fotografi. E’ soddisfatta per l’abito, “praticamente cucito addosso” e per le ... Leggi su people24.myblog

_25_04_ : RT @jessygiu12: State facendo un burdell esagerat per l’acne di Giulia de Lellis come se nessuno di voi avesse mai avuto i brufoli in vita… - ilcarza : Il Lido è solo una grande chiesa, che passa dai Fridays for Future e arriva fino a Giulia De Lellis. #IAmGreta… - giadaparabitaa : RT @bIacksIupin: Georgina Rodriguez e Giulia De Lellis stanno al Festival di Venezia come io sto ad un convegno sull’ingegneria aerospaziale - _artofmoments : RT @_chewbecca____: ieri contro Giulia De Lellis perché si vedeva qualche piccolo difetto che aveva sul viso, oggi contro Georgina per l’et… - 59Gabriella : RT @_chewbecca____: ieri contro Giulia De Lellis perché si vedeva qualche piccolo difetto che aveva sul viso, oggi contro Georgina per l’et… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis Georgina Rodriguez e Giulia De Lellis, sfida in bianco a Venezia DiLei Giulia de Lellis, Venezia 2020: tra i look più amati al Festival

E per di più non tutte ci riescono con l’eleganza che contraddistingue Giulia de Lellis. Ecco lei e i suoi look al festival di Venezia 2020. Giulia de Lellis, Venezia 2020: tutti i look Pomposa, ...

Marco Giusti per Dagospia

Venezia secondo giorno. Sono tempi difficili. E la Mostra del Cinema di Venezia non è mai stato un festival facile. Abbinati, Covid + Mostra, perché questa era “Mostra che non si poteva non fare” (Bar ...

E per di più non tutte ci riescono con l’eleganza che contraddistingue Giulia de Lellis. Ecco lei e i suoi look al festival di Venezia 2020. Giulia de Lellis, Venezia 2020: tutti i look Pomposa, ...Venezia secondo giorno. Sono tempi difficili. E la Mostra del Cinema di Venezia non è mai stato un festival facile. Abbinati, Covid + Mostra, perché questa era “Mostra che non si poteva non fare” (Bar ...