Giugliano, amministrative: al via la campagna elettorale di Giuseppe Ciccarelli (Di venerdì 4 settembre 2020) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

francescoiovin3 : *Barra il Nostro Simbolo* Scrivi la Tua Preferenza *_Elezioni Amministrative 2020 _* Comune di Giugliano in Campani… -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano amministrative

InterNapoli.it

Non sarà della partita Vincenzo Risso. L’ex consigliere M5S, che rassegnò le dimissioni durante la consiliatura in polemica con i vertici del movimento, è stato corteggiato praticamente da tutti gli ...Milano, 21 dicembre 2019. Matteo Salvini sale sul palco della sala dei Congressi dell’Hotel Da Vinci e gli basta una frase per mettere una pietra tombale su trent’anni di storia: “Oggi è l’inizio di u ...