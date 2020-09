Giorgio Squinzi è morto: biografia e patrimonio. Chi era il patron Mapei (Di venerdì 4 settembre 2020) Giorgio Squinzi è morto: biografia e patrimonio. Chi era il patron Mapei Si è spento nella giornata di mercoledì 3 ottobre 2019 Giorgio Squinzi, amministratore unico di Mapei, ex presidente di Confindustria, patron del Sassuolo. L’imprenditore aveva una lunga malattia che purtroppo non è riuscito a sconfiggere, ed è morto all’ospedale San Raffaele di Milano: aveva 76 anni. Andiamo a scoprire chi era nel seguente profilo biografico. Giorgio Squinzi è morto: ecco chi era Giorgio Squinzi nasce a Cisano Bergamasco il 18 maggio 1943. Laureatosi in ... Leggi su termometropolitico

