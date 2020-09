Giada Giovanelli di Temptation Island sanguina dal naso: “Ecco mio padre…” [FOTO] (Di venerdì 4 settembre 2020) Giada Giovanelli col volto tumefatto su Instagram Giada Giovanelli, una delle protagoniste della quinta edizione di Temptation Island, qualche ora fa si è fatta vedere attraverso delle Stories su Instagram con il volto sanguinante. La ragazza ha accompagno la FOTO inquietante delle dichiarazioni che indicherebbero chi sarebbe stato il responsabile di tale aggressione. In poche parole la giovane ha incolpato il padre. “Ecco mio padre”, è questa la frase che la donna ha riportato sul noto social network. Subito dopo è arrivato un vero e proprio sfogo da parte di Giada che ha dichiarato di essere andata al pronto soccorso e di stare bene nonostante fosse delusa e irritata. Ovviamente i follower della ... Leggi su kontrokultura

Giada Giovanelli, ex concorrente di Temptation Island, ha scioccato Instagram postando la Foto dell'aggressione subita dal padre e ora racconta le dinamiche.