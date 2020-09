Giada De Blanck: oggi, Instagram, padre, lavoro (Di venerdì 4 settembre 2020) Classificatasi seconda nel corso della prima edizione de L'Isola dei Famosi - vinta per la cronaca da Walter Nudo - Giada De Blanck è praticamente scomparsa dagli schermi televisivi dopo la medaglia d'argento conseguita al reality show condotto da Simona Ventura, a differenza della madre, la contessa Patrizia De Blanck.Se la madre, diventata famosa con i suoi siparietti all'interno di Chiambretti c'è è ancora una solida presenza sul tubo catodico soprattutto nei talk show e nei programmi di infotainment, la figlia ha deciso di abbandonare la televisione, ritagliandosi un ruolo come organizzatrice di eventi per la squadra di pallavolo di Aprilia (Latina), la Giò Volley. 04 settembre 2020 06:38. Leggi su blogo

Cenni biografici su Patrizia De Blanck, concorrente del “Grande Fratello Vip 2020”. Patrizia De Blanck è una concorrente ufficiale del “Grande Fratello Vip 2020” che aprirà i battenti, in prima serata ...Il 14 settembre prenderà il via la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Al timone ci sarà Alfonso Signorini, supportato in studio da due opinionisti: il riconfermato Pupo e la new entry Antonella ...