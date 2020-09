Ghoulam: “Non siamo abituati al 4-2-3-1, ma stiamo migliorando” (Di venerdì 4 settembre 2020) Ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria del Napoli sul Teramo, ha parlato Faouzi Ghoulam. Queste le sue parole, su Victor Osimhen, il nuovo acquisto del club partenopeo per il reparto d’attacco. “stiamo lavorando bene. Non siamo abituati al 4-2-3-1 ma stiamo migliorando. Osimhen è un grande giocatore, si divertirà con Mertens, Insigne e Lozano dietro. Speriamo segni tanto, è molto importante il suo ruolo, quello del numero 9, per i tifosi del Napoli”. L'articolo Ghoulam: “Non siamo abituati al 4-2-3-1, ma stiamo migliorando” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

