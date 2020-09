Gestione Covid, sondaggio Forum Ambrosetti promuove Germania e Italia (Di venerdì 4 settembre 2020) (Teleborsa) – Secondo un sondaggio diffuso oggi al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio (Como) sono Germania, Italia, Francia i tre Paesi che avrebbero gestito meglio la crisi sanitaria del Covid-19, rispettivamente con il 36,4% dei voti, 30% e 7,3%. Per il 2020, il modello di stima del PIL elaborato da The European House – Ambrosetti prevede una contrazione pari a -10,8% , con una forbice previsionale tra -7,8% e -13,8%, a seguito degli effetti della crisi sanitaria che ha travolto anche la nostra economia. Per il settore manifatturiero l’impatto stimato per l’anno 2020 è pari a -21,4%. È quanto emerge dallo studio strategico sul futuro dell’industria Italiana condotto da The European House – ... Leggi su quifinanza

