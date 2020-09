Germania, Havertz lascia il ritiro: il Chelsea all’orizzonte (Di venerdì 4 settembre 2020) E’ sempre più imminente il passaggio di Kai Havertz al Chelsea. La stella tedesca, come confermato dalla Federcalcio tedesca (vedi tweet) ha lasciato l’hotel di Stoccarda e di conseguenza il ritiro della Germania. Il tutto è riconducibile al suo passaggio ai Blues che sono scatenati sul mercato. @kaiHavertz29 has left the team hotel in Stuttgart. #DieMannschaft pic.twitter.com/KyY7dmmjxc — Germany (@DFB Team EN) September 4, 2020 Foto: twitter Germania L'articolo Germania, Havertz lascia il ritiro: il Chelsea all’orizzonte proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

