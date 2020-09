Georgina Rodriguez incanta Venezia, ma dimentica l'etichetta attaccata alla giacca (Di venerdì 4 settembre 2020) Bellissima e di bianco vestita Georgina Rodriguez, compagna del campione di calcio Cristiano Ronaldo, incanta il pubblico del Festival del Cinema di Venezia. Ma commette una piccola dimenticanza e, al momento del suo arrivo al Lido, si mostra con l’etichetta ancora attaccata alla giacca scelta per il suo outfit.Un particolare che non è sfuggito ai fotografi che hanno immortalato la modella, giunta alla 77esima edizione della Mostra del Cinema per partecipare alla prima del film di Pedro Almodovar, “The Human Voice”.Sul red carpet, la bella 26enne è tornata ad incantare tutti con un principesco abito color cipria. Accanto a Georgina non ... Leggi su huffingtonpost

